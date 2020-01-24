В Аргентине вновь заговорили о возвращении Гран При

В Liberty Media не раз говорили о планах расширять географию Формулы 1 и организовать за океаном новые гонки. В частности, время от времени появляются слухи об интересе Аргентины к этапу Формулы 1, хотя пока всё ограничивается только общими словами. Однако новый аргентинский министр спорта и туризма Матиас Даниэль Ламменс в интервью мадридской газете Diario AS подтвердил, что хотел бы вернуть гонку и привлечь частных инвесторов к финансированию этого проекта.

«Наша страна является центром спортивного притяжения. Мы хотим через несколько лет вернуть этап Формулы 1, – сказал он. – Это было бы очень интересно для аргентинского спорта и туризма. Необходимы огромные инвестиции, но я считаю, что для этого мы можем привлечь частных спонсоров».

В истории Формулы 1 было 20 Гран При Аргентины: он проходил с 1953-го по 1960 гг., с 1972-го по 1981 гг. и с 1995-го по 1998-й. Кроме того, в 1971 году в Буэнос-Айресе прошёл Гран При, не входивший в зачёт чемпионата мира.