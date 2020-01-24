В марте состоится премьера фильма о Максе Мосли

15 марта в Лондоне состоится премьера полнометражного документального фильма о бывшем президенте FIA Максе Мосли.

Информации о новинке не так уж много. Судя по аннотации, это рассказ о жизни и карьере Мосли, который был неоднозначной фигурой в Формуле 1, незаурядным политиком, а в итоге стал героем таблоидов. В основе фильма – многочисленные и весьма любопытные интервью как с самим экс-президентом FIA, так и с людьми, близко его знающими – с Жаном Тодтом, Берни Экклстоуном, Флавио Бриаторе, Герхардом Бергером и другими.

Фильм поставлен калифорнийским документалистом Майклом Шевлоффом, более известным в качестве продюсера американской версии знаменитого автомобильного телешоу Top Gear.

«Что бы вы о нём ни думали, его история раскрывает интереснейший и сложный характер, что позволило создать захватывающий фильм, в котором всю информацию и во всех деталях мы получаем из первых рук», – говорится в аннотации к новой работе американских и британских кинодокументалистов.

Trailer for a new documentary: ‘Mosley’. pic.twitter.com/ENt9hF8xSk — Richard Woods (@woodstoday) January 23, 2020