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Автоспорт

В марте состоится премьера фильма о Максе Мосли

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15 марта в Лондоне состоится премьера полнометражного документального фильма о бывшем президенте FIA Максе Мосли.

Информации о новинке не так уж много. Судя по аннотации, это рассказ о жизни и карьере Мосли, который был неоднозначной фигурой в Формуле 1, незаурядным политиком, а в итоге стал героем таблоидов. В основе фильма – многочисленные и весьма любопытные интервью как с самим экс-президентом FIA, так и с людьми, близко его знающими – с Жаном Тодтом, Берни Экклстоуном, Флавио Бриаторе, Герхардом Бергером и другими.

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Фильм поставлен калифорнийским документалистом Майклом Шевлоффом, более известным в качестве продюсера американской версии знаменитого автомобильного телешоу Top Gear.

«Что бы вы о нём ни думали, его история раскрывает интереснейший и сложный характер, что позволило создать захватывающий фильм, в котором всю информацию и во всех деталях мы получаем из первых рук», – говорится в аннотации к новой работе американских и британских кинодокументалистов.

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Источник:www.f1news.ru
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