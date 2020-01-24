Видео: В McLaren готовятся к презентации MCL35

В Технологическом центре McLaren в Уокинге, как и на базах других команд, полным ходом идёт подготовка к новому сезону, но ещё до этого, 13 февраля, должна состояться презентация машины MCL35, которую затем отправят на тесты в Барселону.

Желая заинтриговать болельщиков, команда решила рассказать о том, как продвигается работа над новым шасси – о этом снято 10-минутное видео, в котором хитрым образом запечатлены отдельные стадии процесса, не позволяющие получить какое-то целостное представление.

Зато теперь мы знаем, что, оказывается, в природе существует 50 оттенков оранжевого (как и серого), и в своё время в McLaren потратили немало времени и усилий, чтобы подобрать тот самый цвет Papaya Orange, в который команда с 2017 года красит свои машины.

Или, например, что при всей автоматизации производственных процессов, химикаты, которые используются при покраске, до сих пор перемешиваются вручную.

Кстати, даже сотрудники покрасочного отделения McLaren до определённого момента не видели новое шасси целиком – только по частям.

На девятой минуте ролика в кадре появляется Зак Браун, чтобы проверить, как идут дела, и всё ли получается. Впрочем, по отдельным репликам, которыми он обменивается с подчинёнными, сложно что-то понять.

«Ну что, всё начинает складываться воедино? – вопрошает он. – Довольны ли вы? Я слышал про какие-то трудности? Вроде бы, были какие-то проблемы с кожухом двигателя…»

А под конец мы видим и Карлоса Сайнса, который готовится к сеансу работы на симуляторе и попутно болтает с коллегами, рассказывая им, что отец (недавно в третий раз выигравший Дакар), по-прежнему пытается давать ему какие-то советы.

«Когда он начинает мне что-то говорить, я его не слушаю, – смеётся гонщик McLaren. – Папа, говорю я ему, ты ничего не понимаешь в Формуле 1. Оставь меня в покое, я знаю, что делаю!»

Окружающие тоже весело смеются: они, разумеется, узнали эту цитату из наследия Кими Райкконена.

«Но зато, когда что-то происходит, он мне напоминает: «А я тебе говорил!» – продолжает Сайнс-младший.