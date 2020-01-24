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Автоспорт

Видео: В McLaren готовятся к презентации MCL35

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В Технологическом центре McLaren в Уокинге, как и на базах других команд, полным ходом идёт подготовка к новому сезону, но ещё до этого, 13 февраля, должна состояться презентация машины MCL35, которую затем отправят на тесты в Барселону.

Желая заинтриговать болельщиков, команда решила рассказать о том, как продвигается работа над новым шасси – о этом снято 10-минутное видео, в котором хитрым образом запечатлены отдельные стадии процесса, не позволяющие получить какое-то целостное представление.

Зато теперь мы знаем, что, оказывается, в природе существует 50 оттенков оранжевого (как и серого), и в своё время в McLaren потратили немало времени и усилий, чтобы подобрать тот самый цвет Papaya Orange, в который команда с 2017 года красит свои машины.

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Или, например, что при всей автоматизации производственных процессов, химикаты, которые используются при покраске, до сих пор перемешиваются вручную.

Кстати, даже сотрудники покрасочного отделения McLaren до определённого момента не видели новое шасси целиком – только по частям.

На девятой минуте ролика в кадре появляется Зак Браун, чтобы проверить, как идут дела, и всё ли получается. Впрочем, по отдельным репликам, которыми он обменивается с подчинёнными, сложно что-то понять.

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«Ну что, всё начинает складываться воедино? – вопрошает он. – Довольны ли вы? Я слышал про какие-то трудности? Вроде бы, были какие-то проблемы с кожухом двигателя…»

А под конец мы видим и Карлоса Сайнса, который готовится к сеансу работы на симуляторе и попутно болтает с коллегами, рассказывая им, что отец (недавно в третий раз выигравший Дакар), по-прежнему пытается давать ему какие-то советы.

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«Когда он начинает мне что-то говорить, я его не слушаю, – смеётся гонщик McLaren. – Папа, говорю я ему, ты ничего не понимаешь в Формуле 1. Оставь меня в покое, я знаю, что делаю!»

Окружающие тоже весело смеются: они, разумеется, узнали эту цитату из наследия Кими Райкконена.

«Но зато, когда что-то происходит, он мне напоминает: «А я тебе говорил!» – продолжает Сайнс-младший.

Источник:www.f1news.ru
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