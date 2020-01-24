Все команды подтвердили дату презентации новых машин

В Alfa Romeo последними подтвердили дату презентации новой машины. С39 представят публике 19 февраля в Барселоне в 8:15 по местному времени – перед началом первого дня зимних тестов.

В Williams вновь решили разделить презентацию на несколько частей. 17 февраля команда покажет раскраску машины на прошлогоднем шасси, а машину 2020 года выставит на трассу в начале тестов.

Подтверждённые даты презентаций новых машин

Дата

Команда

Место проведения

11/02

Ferrari

Реджо-Эмилия, Италия

12/02

Red Bull Racing

на сайте команды

12/02

Renault

Париж, Франция

13/02

McLaren

Уокинг, Великобритания

14/02

Alpha Tauri

Зальцбург, Австрия

14/02

Mercedes

Сильверстоун. Великобритания

17/02

Racing Point

Мондзее, Австрия

17/02

Williams

на сайте команды

19/02

Haas F1

Барселона, Испания

19/02

Alfa Romeo

Барселона, Испания