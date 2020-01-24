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Все команды подтвердили дату презентации новых машин

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В Alfa Romeo последними подтвердили дату презентации новой машины. С39 представят публике 19 февраля в Барселоне в 8:15 по местному времени – перед началом первого дня зимних тестов.

В Williams вновь решили разделить презентацию на несколько частей. 17 февраля команда покажет раскраску машины на прошлогоднем шасси, а машину 2020 года выставит на трассу в начале тестов.

Подтверждённые даты презентаций новых машин

Дата
Команда
Место проведения

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11/02
Ferrari
Реджо-Эмилия, Италия

12/02
Red Bull Racing
на сайте команды

12/02
Renault
Париж, Франция

13/02
McLaren
Уокинг, Великобритания

14/02
Alpha Tauri
Зальцбург, Австрия

14/02
Mercedes
Сильверстоун. Великобритания

17/02
Racing Point
Мондзее, Австрия

17/02
Williams
на сайте команды

19/02
Haas F1
Барселона, Испания

19/02
Alfa Romeo
Барселона, Испания

Источник:www.f1news.ru
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