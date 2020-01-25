Осложнения на переговорах Хэмилтона с Mercedes?

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в 2020 году, и большинство экспертов склоняется к тому, что он будет продлён. Такое предположение напрашивается в том числе и потому, что в Red Bull предпочли подписать многолетние договорённости с Максом Ферстаппеном, а в Ferrari – с Шарлем Леклером. В обоих случаях молодым гонщикам по сути гарантирован статус лидеров своих команд – сложно представить, что Хэмилтон мог бы согласиться стать напарником кого-то из них.

В последнее время поговаривали, что переговоры Mercedes с шестикратным чемпионом мира продвигаются успешно, и стороны близки к достижению соглашения, предусматривающего, что Хэмилтон будет выступать за заводскую команду штутгартского концерна до конца 2022 года, а его гонорары за два сезона могут составить $90 млн.

Однако, по информации Corriere dello Sport, Льюис выдвинул новые условия. Он заявил о желании подписать более продолжительный контракт – до 2024-го или даже до 2025 года, а также о готовности взять на себя обязательства в дальнейшем не выступать за другие команды Формулы 1, оставшись послом бренда Mercedes после завершения карьеры. Но начиная с 2021-го он хотел бы получать 60 миллионов за сезон.

Стоит отметить, что глава концерна Daimler Ола Каллениус объявил курс на экономию, стремясь к 2022 году урезать расходы на $1 миллиард, и новые финансовые притязания Хэмилтона этой политике не соответствуют.

Как пишет итальянская газета, в Mercedes не против продлить контракт с Хэмилтоном на более долгий срок, однако сумма, которую запросил британец, их не устраивает. Остаётся предположить, что в этой ситуации переговорный процесс, который был близок к завершению, продолжится, и стороны будут пытаться достичь некоего компромисса.

Если этого не произойдёт до начала сезона, то соперники Mercedes постараются в максимальной степени воспользоваться некоторой нестабильностью, чтобы прервать затянувшийся период доминирования команды из Брэкли.