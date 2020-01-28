Дэвид Уорнер – главный конструктор Williams

В Williams объявили о новых назначениях, призванных укрепить технический штат команды. Дэвид Уорнер получил должность главного конструктора Williams, а Джонатан Картер стал его заместителем. Оба приступят к выполнению обязанностей в ближайшем будущем. Помимо этого, Адам Картер, занимавший должность главы отдела проектирования Williams, назначен главным инженером британской команды.

У Дэвида Уорнера опыт работы в Формуле 1 с 1997 года. За более чем двадцать лет он работал в Arrows, Jaguar Racing и Red Bull Racing, где в последние годы отвечал за разработку подвески. Джонатан Картер до перехода в Williams успел поработать в Arrows, McLaren и Renault.

Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Дэвид и Джонатан принесут в Williams огромный опыт, знания и умения. Мы рады, что они присоединятся к нам в ближайшем будущем.

Они укрепят нашу команду инженеров и будут тесно сотрудничать с Адамом Картером, главным инженером, а также другими специалистами, разрабатывая следующее поколение машин Williams Формулы 1».