В Ferrari тоже впервые запустили двигатель

В Mercedes и McLaren уже отчитались о первом запуске двигателя на машинах 2020 года. В среду вечером свой отчёт опубликовали и в Ferrari – в Маранелло тоже впервые запустили двигатель на новой машине.

𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘 𝗨𝗣 🔊

Get ready to hear our 2020 car roar into life 🤩 https://t.co/fcZh3qEtK1#essereFerrari 🔴 #Seb5 #Charles16 pic.twitter.com/mtX3mMyC6G

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 29, 2020