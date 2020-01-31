Racing Point станет Aston Martin в 2021-м

В 2021 году команда Racing Point будет переименована в Aston Martin и станет заводской после того, как консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом купил 20% акций британского производителя автомобилей.

Лоуренс Стролл вместе с консорциумом инвестируют в Aston Martin около 182 миллионов фунтов стерлингов. В общей сложности Aston Martin привлечёт 500 миллионов фунтов стерлингов от своих акционеров и консорциума инвесторов. Лоуренс Стролл также войдёт в Совет директоров компании, заняв должность исполнительного президента.

Комментируя сделку агентству Reuters, нынешний руководитель Aston Martin Энди Палмер заявил: «Лоуренс Стролл принесёт компании свой опыт и откроет доступ к команде Формулы 1. В последние годы мы много говорили о желании чётко ассоциироваться с индустрией роскоши, и господин Стролл очень много знает о роскоши».

В конце 2020 года Aston Martin прекратит сотрудничество с Red Bull Racing и получит долю в Racing Point, которая станет заводской командой Aston Martin. Кроме того, производитель подписал пятилетний спонсорский контракт с командой Лоуренса Стролла.