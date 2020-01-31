Видео: Когда Toro Rosso официально станет AlphaTauri?

Пресс-служба команды, которую мы знаем как Toro Rosso и за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, в коротком видеоролике напомнила, что до даты её презентации остаётся ровно две недели. Впрочем, в этой связи болельщикам интересна не только новая машина, созданная в Фаэнце.

«Когда Toro Rosso поменяет название на AlphaTauri?» – в команде уверяют, что это весьма популярный вопрос, ответ на который многие ищут в интернете, а также напрямую обращаются к… пока ещё Toro Rossо, буквально бомбардируя записками в социальных сетях.

«Скоро», – заверили в Фаэнце и напомнили дату: 14 февраля. Именно в этот день в австрийском Зальцбурге будет представлена машина 2020 года – разумеется, уже в новой фирменной раскраске и под новым названием – Scuderia AlphaTauri.