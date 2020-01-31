Новое на сайте

еще
Суббота, 1 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВидео: Когда Toro Rosso официально станет AlphaTauri?
Автоспорт

Видео: Когда Toro Rosso официально станет AlphaTauri?

AdminНет комментариев
Добавлено

Пресс-служба команды, которую мы знаем как Toro Rosso и за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, в коротком видеоролике напомнила, что до даты её презентации остаётся ровно две недели. Впрочем, в этой связи болельщикам интересна не только новая машина, созданная в Фаэнце.

«Когда Toro Rosso поменяет название на AlphaTauri?» – в команде уверяют, что это весьма популярный вопрос, ответ на который многие ищут в интернете, а также напрямую обращаются к… пока ещё Toro Rossо, буквально бомбардируя записками в социальных сетях.

Читайте также:  В Mercedes готовятся к юбилейному Гран При

«Скоро», – заверили в Фаэнце и напомнили дату: 14 февраля. Именно в этот день в австрийском Зальцбурге будет представлена машина 2020 года – разумеется, уже в новой фирменной раскраске и под новым названием – Scuderia AlphaTauri.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Поль-Рикар претендует на проведение зимних тестов

Тото Вольфф может войти в правление Aston Martin?

В Барселоне модернизировали боксы

Racing Point станет Aston Martin в 2021-м

В Red Bull Racing проведут обкатку машины в Сильверстоуне

Закрыть