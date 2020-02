Видео: Кенгуру на трассе в Батерсте

В этот уик-энд на австралийском автодроме Mount Panorama проходит традиционная гонка «12 часов Батерста», в которой принимают участие и некоторые ведущие европейские пилоты, выступающие в категории GT. Но в субботу утром заключительную тренировку пришлось прервать из-за нашествия кенгуру.

Целая группа сумчатых выскочила на трассу как раз в тот момент, когда на пит-лейн загорелся зелёный сигнал светофора, оповестивший о начале сессии. Как только машины начали разгоняться на прямой Mountain Straight, несколько кенгуру преградили им путь, причём в это же самое время животные были замечены в других точках автодрома.

К счастью, никто из них не пострадал, поскольку дирекция гонки отреагировала быстро, и сессия была прервана красными флагами. Говорят, как только стало понятно, что представителям дикой природы Австралии ничто не угрожает, на трибунах началось веселье – этот эпизод рассмешил многих болельщиков.

Публика шутила, что кенгуру правильно выбирали траектории, в поворотах точно выходили на апексы и грамотно тормозили, вот только не могли долго держать высокую скорость.

Минут через двадцать, когда стая сумчатых покинула территорию автодрома, гонщики продолжили работу на трассе и подготовку к квалификации. Кстати, уже в среду было замечено появление кенгуру даже на пит-лейн, но тогда машины ещё находились в боксах.

Впрочем, в этих краях вторжение кенгуру – достаточно частое явление. В 2018 году тренировку, предшествовавшую гонке Bathurst 1000, тоже пришлось прервать из-за появления этих зверей. А за год до этого по такой же причине на трассу пришлось выпускать автомобиль безопасности, но уже во время гонки. Но те происшествия не привели к особым неприятностям, в отличие от инцидента, случившегося в Батерсте в 2013-м, когда одна из машин на скорости в 160 км/ч столкнулась с кенгуру, после чего гонка была остановлена.

Fun Fact: In Australia they use kangaroos instead of a safety car pic.twitter.com/zwbFXrSw2e

— WTF1 (@wtf1official) February 1, 2020