Видео: Команда Ferrari осваивает новую технику

На многих горнолыжных трассах мира работают снегоуплотнительные машины производства итальянской компании Prinoth, которую роднит с Ferrari не только география.

Компанию в начале 50-х основал итальянский гонщик Эрнесто Принот, который даже пытался выступать в Формуле 1 в 1961-1962 гг, впрочем, безуспешно. А ещё дизайн машин Prinoth разрабатывает то же легендарное ателье Pinifarina, что занимается спорткарами Ferrari.

Поэтому не стоит удивляться, что в этом ролике мы видим знакомые лица гонщиков Скудерии и её руководителя Маттиа Бинотто. Судя по их довольным улыбкам, освоение новой техники доставляет им удовольствие, хотя она и не способна на скорости, к которым они привыкли в Формуле 1. Ролик был снят во время специального мероприятия Ferrari, проходившего на альпийском горнолыжном курорте План-де-Гральба в Южном Тироле.

@vettelofficial and @charles_leclerc riding our HUSKY at the @prinoth_snowgroomers GP

