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Автоспорт

Видео: Команда Ferrari осваивает новую технику

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На многих горнолыжных трассах мира работают снегоуплотнительные машины производства итальянской компании Prinoth, которую роднит с Ferrari не только география.

Компанию в начале 50-х основал итальянский гонщик Эрнесто Принот, который даже пытался выступать в Формуле 1 в 1961-1962 гг, впрочем, безуспешно. А ещё дизайн машин Prinoth разрабатывает то же легендарное ателье Pinifarina, что занимается спорткарами Ferrari.

Поэтому не стоит удивляться, что в этом ролике мы видим знакомые лица гонщиков Скудерии и её руководителя Маттиа Бинотто. Судя по их довольным улыбкам, освоение новой техники доставляет им удовольствие, хотя она и не способна на скорости, к которым они привыкли в Формуле 1. Ролик был снят во время специального мероприятия Ferrari, проходившего на альпийском горнолыжном курорте План-де-Гральба в Южном Тироле.

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Special @ferrari event at @rifugio_emilio_comici / Plan de Gralba Activities / @dolomitesvalgardena 🔥 @vettelofficial and @charles_leclerc riding our HUSKY at the @prinoth_snowgroomers GP 🤩 #PRINOTH #prinoth_snowgroomers #prinothhusky

A post shared by PRINOTH Official-Snow Groomers (@prinoth_snowgroomers) on Feb 3, 2020 at 1:25am PST

Источник:www.f1news.ru
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