Браун: Гран При Китая может быть перенесён

Мы рассказывали, что в FIA и в Формуле 1 обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса и перспективами проведения Гран При Китая. На днях городские власти Шанхая запретили спортивные соревнования до окончания вспышки заболевания, а вчера в Лондоне прошла встреча Стратегической группы Формулы 1, участники которой обсудили сложившуюся ситуацию.

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун не исключил, что Гран При может быть перенесён на более поздний срок, но окончательное решение должно быть принято в ближайшие две или три недели. По его словам, сейчас всё зависит от решения промоутера гонки.

Росс Браун: «Если гонка не состоится в запланированный день, 19 апреля, то она будет перенесена. Мы оставим возможность провести её в более поздний срок. Китай – это бурно развивающийся рынок, поэтому мы хотели бы провести там Гран При. Скорее всего, мы не будем менять местами этапы, а постараемся найти свободное время для Гран При Китая ближе к концу года.

Всё очень сложно. Мы ждём, пока промоутер этапа в Шанхае и местные власти примут решение, и я предполагаю, что они это сделают. Все публичные мероприятия в марте были отменены – это трагическая и сложная ситуация. Я считаю, что в ближайшие две недели мы узнаем, что нас ждёт.

Есть два крайних срока, связанных с логистикой. Один из них истекает на этой или на следующей неделе – это дата отправления морского груза, когда мы должны отправить топливо и тому подобное. Но ничего страшного, если мы отправим этот груз, а затем нам придётся его вернуть.

Второй срок – даты, в которые надо отправить в Шанхай людей, чтобы они всё подготовили к гонке. Это произойдёт через две или три недели. Это решающий момент. Именно тогда мы скажем, как будут развиваться события».

Последний раз в истории Формулы 1 гонка отменялась в 2011 году, когда из-за массовых беспорядков возникла угроза проведению Гран При Бахрейна. Причём тогда тоже была предпринята попытка перенести этап на более позднюю дату, но команды её не поддержали, поэтому гонку в итоге отменили.

Календарь 2020 года состоит из 22 Гран При, и составлен он очень плотно, поэтому на завершающей трети сезона за 14 недель должно пройти девять гонок. Попытка вписать в неё ещё и китайский этап может натолкнуться на серьёзные сложности, связанные с логистикой, и далеко не факт, что команды на это пойдут.