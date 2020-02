Вслед за Mercedes, McLaren, Ferrari и Renault в Williams запустили двигатель на новой машине 2020 года. На шасси FW43 установлена силовая установка Mercedes, и на первый запуск собрались многие сотрудники британской команды, в том числе её основатель Фрэнк Уильямс.

Who else is fired up for the 2020 season? 🔥 pic.twitter.com/9eW4ylMU5J

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 6, 2020