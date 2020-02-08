В Женеве прошёл семинар FIA для директоров гонок

Вчера в Женеве завершил работу четвёртый организованный FIA семинар для директоров гонок, на который съехались более ста специалистов этого профиля, работающих в различных чемпионатах и международных сериях, проходящих под эгидой федерации.

Участники семинара почтили память Чарли Уайтинга, несколько десятилетий занимавшего пост гоночного директора FIA, чьё наследие остаётся ключевым ориентиром для всех, кто занимается организацией и проведением автоспортивных соревнований.

Основная задача подобных семинаров состоит в обмене опытом и разного рода профессиональной информацией, а также консультациях с экспертами, с которыми сотрудничает FIA. Среди тем, входивших в программу мероприятия – методика инспекции трасс, проведение брифингов пилотов, распределение функций и зон ответственности на гонках, организация слаженной командной работы.

Майкл Маси, гоночный директор FIA: «Мы проводим этот семинар для того, чтобы собрать всех вместе и расширить объединение гоночных директоров, сотрудничающих с FIA. Работа гоночного директора многообразна, она совмещает множество различных официальных ролей, благодаря которым становится возможным проведение соревнований по автоспорту.

По-моему, крайне важно то, что мы постоянно и очень активно взаимодействуем, учимся друг у друга, чтобы стабильно обеспечивать проведение интересных, но самое главное, безопасных гонок».

Сразу после окончания семинара для директоров гонок в Женеве началась работа по программе для стюардов FIA, которая будет проходить в субботу и воскресенье.