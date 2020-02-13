Ф3: Trident подписала контракт с Оливером Колдуэллом

Команда Trident завершила формирование своего состава в Формуле 3 на 2020 год – напарником Лирима Цендели и Девлина ДеФранческо стал 17-летний британец Оливер Колдуэлл. Гонщик уже знаком с командой – в составе Trident он участвовал в тестах Формулы 3 в Валенсии.

На счету Колдуэлла неплохие достижения в младших сериях – в 2018-м он завоевал третье место в итальянской Формуле 4, а в прошлом году оказался пятым в европейском чемпионате Formula Regional. Выше него в личном зачёте были Фредерик Вести, Энцо Фиттипальди, Игор Фрага и Давид Шумахер – все они уже подписали контракты с командами Формулы 3.

Оливер Колдуэлл: «Я очень рад присоединиться к команде Trident в Формуле 3 в этом году. Команда позволяет выигрывать гонки, и я с нетерпением жду момента, когда смогу атаковать до предела и завоевать для них ещё несколько кубков».