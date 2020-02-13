Новое на сайте

еще
Четверг, 13 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФ3: Trident подписала контракт с Оливером Колдуэллом
Автоспорт

Ф3: Trident подписала контракт с Оливером Колдуэллом

AdminНет комментариев
Добавлено

Команда Trident завершила формирование своего состава в Формуле 3 на 2020 год – напарником Лирима Цендели и Девлина ДеФранческо стал 17-летний британец Оливер Колдуэлл. Гонщик уже знаком с командой – в составе Trident он участвовал в тестах Формулы 3 в Валенсии.

На счету Колдуэлла неплохие достижения в младших сериях – в 2018-м он завоевал третье место в итальянской Формуле 4, а в прошлом году оказался пятым в европейском чемпионате Formula Regional. Выше него в личном зачёте были Фредерик Вести, Энцо Фиттипальди, Игор Фрага и Давид Шумахер – все они уже подписали контракты с командами Формулы 3.

Читайте также:  Во Франции создали клубы для болельщиков и гонщиков Ф1

Оливер Колдуэлл: «Я очень рад присоединиться к команде Trident в Формуле 3 в этом году. Команда позволяет выигрывать гонки, и я с нетерпением жду момента, когда смогу атаковать до предела и завоевать для них ещё несколько кубков».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Видео: Тизер новой машины AlphaTauri

Видео: Круг по Зандфорту… на квадрокоптере

Видео: Первые круги RB16 по трассе в Сильверстоуне

Льюис Хэмилтон: Ставьте амбициозные цели – и вперёд!

Будковски: Доводка R.S.20 носит ограниченный характер

Закрыть