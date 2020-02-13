Норрис: Мы знаем, что сложно сохранить четвертое место

Перед началом второго сезона в Формуле 1 Ландо Норрис заявил, что чувствует себя увереннее и надеется больше помогать команде в работе с новой машиной…

Ландо Норрис: «Машина MCL35 отлично выглядит в обновлённой расцветке – она должна понравиться нашим болельщикам, и я с нетерпением жду, когда впервые сяду за руль. Команда проектировщиков, инженеров, механиков, да и мы с Карлосом вложили много сил в создание этой машины. И мне приятно участвовать в её доработке.

Дебютный сезон дал мне невероятный опыт, я многому научился у команды и Карлоса. Впереди второй сезон, и теперь я больше уверен в своем гоночном мастерстве, в своих комментариях инженерам – мы продолжим улучшать машину по ходу сезона.

Мы пока не ставим цели на этот год: мы знаем, что сложно сохранить завоеванное в прошлом году четвёртое место, но мне любопытно, какие позиции мы займём по отношению к соперникам из топ-команд на тестах и в гонках».