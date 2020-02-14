Эстебан Окон: Всех секретов я не раскрою

Эстебан Окон несколько лет провёл в Mercedes в роли резервного пилота, но перешёл в Renault, где стал напарником Даниэля Риккардо. В интервью Ouest France француз заявил, что не раскроет команде всех секретов Mercedes.

Эстебан Окон: «Когда инженеры переходят из команды в команду, им приходится отбывать обязательный отпуск, терять как минимум год, прежде чем приступить к работе, но к гонщикам это не относится.

В Mercedes я получил не только серьёзные технические знания, но и смог оценить их подход к организации работы, к тому, как они справляются с разными ситуациями. В некоторой степени я поделюсь этими знаниями, но в любой ситуации нужно оставаться профессионалом и не раскрывать всех секретов».