Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri

В пятницу вечером в Зальцбурге прошла презентация команды AlphaTauri и машины AT01. В числе прочего на церемонии было сказано, что новинка впервые выйдет на трассу в субботу. Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.

Даниил Квят: «Все в команде очень рады переменам, и я в том числе. Завтра утром я сяду за руль и впервые опробую эту машину на трассе в Мизано, а полноценные тесты начнутся в Барселоне на следующей неделе. Машина выглядит элегантной. Нас ждут интересные времена».

На презентации новой машины российский гонщик вспоминал прошлый сезон: «Прошлогодний подиум в Германии стал фантастической наградой для команды за напряжённую работу. Кроме того, Пьер поднялся на подиум в Бразилии, так что прошлый сезон получился отличным для команды.

Кроме двух подиумов, у нас были и другие сильные выступления в гонках. Мы с нетерпением ждём начало сезона, во время подготовки к которому команда много работала. Я очень взволнован, но я в хорошем настроении».