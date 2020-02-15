Пьер Гасли: Наша цель – снова побороться за подиум

На презентации новой машины AlphaTauri Пьер Гасли говорил об ожиданиях от сезона и участии в рекламе модного бренда.

Пьер Гасли: «Я в отличной форме и с нетерпением жду начала сезона. Зимний перерыв всем гонщикам кажется слишком долгим, но теперь до предсезонных тестов совсем немного времени.

У меня был очень интересный путь в Toro Rosso – мы добились неплохих результатов за два предыдущих года, отлично завершили прошлый сезон. В 2019-м у нас было несколько успешных гонок, а в Бразилии я поднялся на подиум. Это была лучшая гонка в карьере, и, конечно, наша цель – вновь подняться на подиум. Ннадеюсь, мы уже в этом году повторим этот результат.

Все в команде полны сил и мотивированы. Я с нетерпением жду, когда сяду за руль. Как сказал Даниил, завтра мы поедем в Мизано, чтобы опробовать машину, а на следующей неделе начнутся официальные тесты. Посмотрим, что нас ждёт.

Когда я вижу такое шоу, я горжусь, что являюсь частью этой команды. Мне очень интересно представлять модный бренд. Конечно, больше всего в мире мне нравится Формула 1, но мода входит в число моих интересов. Здорово, что мы соединили то и другое. Это отличный проект, и я узнаю много нового благодаря AlphaTauri».