Тост: Мы нацеливаемся на 5-е место Кубка конструкторов

Франц Тост, руководитель AlphaTauri, выступая в Зальцбурге на презентации обновлённой и переименованной команды, рассказал о задачах, которые стоят перед ней в 2020 году.

Франц Тост: «У нас новая машина, впереди новый сезон, и в его преддверии мы настроены весьма оптимистично. Почему? Во-первых, потому, что мы видим: в аэродинамической трубе машина показывает очень хорошие результаты.

Во-вторых, наши японские друзья из Honda добились большого прогресса за зимние месяцы, повышая эффективность и надёжность силовой установки.

В-третьих, в нашей команде выступают два хороших гонщика, они подтвердили это в прошлом году, и нам не хватает только побед, но это значит, что они понимают, какие задачи перед ними стоят. У нас действительно оптимистичный настрой, команда должна показывать хорошие результаты, тем более с таким замечательным партнёром, как компания AlphaTauri. Мы убеждены, что нас ждёт успешный сезон.

Я также должен подчеркнуть, что у нас очень тесные отношения с Red Bull Technology, от них мы полностью получаем заднюю и переднюю подвеску, систему гидравлики и коробки передач, а это значит, что вся механическая часть наших машин вполне конкурентоспособна.

Если говорить об ожиданиях, то мы нацеливаемся на первую пятёрку Кубка конструкторов, наши главные соперники всё те же – Renault, McLaren, Racing Point и Haas. Что касается остальных, поживём – увидим».

Отдельно Тост отметил, что команда уже начала подготовку к сезону 2021 года: «Мы приступили к этому в прошлом октябре, у нас была сформирована группа, работавшая над концепцией будущей машины, и теперь мы должны дождаться окончательной версии технического регламента – надеюсь, мы её получим в марте. После этого с каждым месяцем все больше наших специалистов будут переключаться на работу над новым проектом. Тем не менее, мы не должны забывать о задачах, которые стоят перед нами в этом году, ведь мы хотим продолжать модернизацию AT01».