McLaren проводит съёмочный день в Барселоне

McLaren стала ещё одной командой, которая решила использовать официально разрешённую регламентом возможность и приступила к обкатке новой машины MCL35, но в отличие от Mercedes и Red Bull Racing выбрала для этого не Сильверстоун, а Барселону.
В Каталонии всё-таки теплее, чем в Англии, сегодня там будет до +18 при переменной облачности – в целом нормальные условия для работы на трассе, которая началась уже с утра. Хотя команда пока не сообщает, кто из гонщиков первым сел за руль, судя по шлему, это Ландо Норрис.