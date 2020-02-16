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Автоспорт

McLaren проводит съёмочный день в Барселоне

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McLaren стала ещё одной командой, которая решила использовать официально разрешённую регламентом возможность и приступила к обкатке новой машины MCL35, но в отличие от Mercedes и Red Bull Racing выбрала для этого не Сильверстоун, а Барселону.

В Каталонии всё-таки теплее, чем в Англии, сегодня там будет до +18 при переменной облачности – в целом нормальные условия для работы на трассе, которая началась уже с утра. Хотя команда пока не сообщает, кто из гонщиков первым сел за руль, судя по шлему, это Ландо Норрис.

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Источник:www.f1news.ru
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