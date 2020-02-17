Хэмилтон – лучший спортсмен года по версии Laureus

В понедельник вечером в Берлине прошла церемония вручения престижной спортивной премии Laureus. В номинации “Лучший спортсмен года” победителей двое – шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и футболист Лионель Месси.

Соперники у победителей были весьма достойные – марафонец Элиуд Кипчоге, мотогонщик Марк Маркес, теннисист Рафаэль Надаль и гольфист Тайгер Вудс. За годы карьеры Хэмилтон номинировался на премию Laureus восемь раз, но становился лауреатом лишь однажды – в 2008-м, победив в номинации “Прорыв года”.

“Для меня большая честь видеть атлетов, за которыми я наблюдал, чьим примером вдохновлялся, – сказал Льюис в благодарственной речи. – Большая честь быть здесь сегодня среди вас, восходящих звезд и легенд спорта – за многими из вас я наблюдал, вы вдохновляли меня.

Я вырос в спорте, который придал моей жизни смысл, и безмерно благодарен за всё, что он мне дал, но в нём почти нет места многообразию, разнородности – это кажется мне проблемой. Наша общая обязанность – использовать имеющуюся платформу для продвижения гендерного равенства, инклюзивности. Мы должны быть вовлеченными, должны отображать реалии современного мира.

Как я уже сказал, для меня большая честь быть здесь среди лауреатов, мои поздравления всем номинантам, и я с нетерпением жду возможности разделить радость успеха с вами и еще одним победителем в этой номинации – его еще не назвали, но я знаю, кто это!

Наконец, огромное спасибо Mercedes-Benz – они всегда меня очень поддерживали! Они подписали со мной контракт, когда мне было всего 13 лет, и я очень благодарен им за то, что подарили тринадцатилетнему пареньку возможность осуществить мечту! И спасибо Laureus за невероятную работу, которую вы проводите по всему миру, меняя жизни людей и даря им надежду. Пожалуйста, продолжайте в том же духе, большое вам спасибо!”