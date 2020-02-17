Маттиа Бинотто: Мы ещё во многом можем прибавить

Маттиа Бинотто начинает второй сезон в роли руководителя Ferrari. В ток-шоу Che Tempo Che Fa он рассказал о переменах в своей жизни, ожиданиях от сезона и работе с Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.

Маттиа Бинотто: «Раньше мне не надо было думать о зарабатывании денег, привлечении спонсоров, но я по-прежнему страстно люблю свою работу. Я пришёл в Ferrari стажёром в 1995-м, а затем появилась возможность устроиться на работу – и я сделал карьеру. Мною двигала страсть, но у меня никогда не было амбиций стать руководителем команды. Я с детства мечтал работать в Ferrari и болел за эту команду. Теперь я хожу на работу в это великолепное место.

У нас почти всё готово к новому сезону, на этой неделе мы начнём тесты в Барселоне. Презентация новой машины – это всегда волнительно, ведь команда целый год с ней работала. В этом году мы отмечаем 1000-й Гран При – ни одной команде не удавалось достичь такого результата. Кроме того, в этом году исполняется 70 лет Формуле 1.

Не стоит строить прогнозы. После прошлогодних тестов мы думали, что у нас очень быстрая машина, а в первой гонке сезона в Австралии остались разочарованы. Мы отыгрались только в конце сезона. У нас молодая команда, мы ещё во многом можем прибавить. Мы сделали выводы из прошлых ошибок, решили проблемы с надёжностью, но нужно время, чтобы начать стабильно бороться за победы.

В нашей команде выступают лучшие гонщики. Себастьян – четырёхкратный чемпион мира, он не нуждается в представлении. Шарль воспитывался в нашей Гоночной академии, это первый выпускник FDA, попавший в Ferrari. Я надеюсь, что не последний. В свой второй сезон в Формуле 1 Шарль выиграл две гонки, в частности в Монце – это о многом говорит. Иногда наши гонщики заставляют нас поволноваться. Например, Шарль прыгнул с парашютом, и никому ничего не сказал. Мы простили его? Нет. (смеется) Шарль пообещал больше никогда этого не делать, и я надеюсь, что он всё понял».