BWT – титульный партнёр Racing Point

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «С 2017 года мы строим успешноё партнёрство с BWT и рады, что на четвёртый год сотрудничества компания стала нашим титульным партнёром. Расширение сотрудничества в полной мере отражает лояльность, приверженность и энергию, которую компания привносит в семью Racing Point.
Я рад, что мы начинаем сезон с проведения презентации в Мондзее, на родине BWT, и можем рассказать о проделанной работе, направленной на обеспечение устойчивого прогресса. Вместе мы пережили множество незабываемых воспоминаний, как на трассе, так и за её пределами, и сейчас ждём новые яркие моменты в 2020 году».