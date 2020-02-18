BWT – титульный партнёр Racing Point

Бывший титульный партнёр, букмекерская компания SportPesa, покинула команду Racing Point – её новым титульным спонсором стала австрийская компания BWT.

C BWT команда сотрудничает уже несколько лет. Именно BWT принадлежат узнаваемые розовые цвета – и в раскраске машины 2020 года их стало ещё больше.

Презентация команды под названием BWT Racing Point прошла в австрийском Мондзее, в штаб-квартире компании BWT – там и было объявлено о новом контракте.

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «С 2017 года мы строим успешноё партнёрство с BWT и рады, что на четвёртый год сотрудничества компания стала нашим титульным партнёром. Расширение сотрудничества в полной мере отражает лояльность, приверженность и энергию, которую компания привносит в семью Racing Point.

Я рад, что мы начинаем сезон с проведения презентации в Мондзее, на родине BWT, и можем рассказать о проделанной работе, направленной на обеспечение устойчивого прогресса. Вместе мы пережили множество незабываемых воспоминаний, как на трассе, так и за её пределами, и сейчас ждём новые яркие моменты в 2020 году».