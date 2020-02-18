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Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Феттель способен отыграться

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После ухода из Renault Нико Хюлкенберг не нашёл других вариантов продолжения карьеры, но по-прежнему следит за Формулой 1 и предложил свой прогноз на этот сезон.

Нико Хюлкенберг: «Не стоит недооценивать Феттеля – он способен отыграться. У него сильный напарник – Шарль Леклер, продление контракта с Ferrari ещё больше добавило уверенности монегаску. Посмотрим, как они с этим справятся. Я многого жду от Red Bull Racing, надеюсь, они смогут навязать борьбу Mercedes.

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Лично у меня ничего не изменилось. Я пока не планирую участвовать в гонках. Посмотрим, что произойдет в следующем году или в более отдалённом будущем – я открыт для любых вариантов. Иногда хорошо не следить за календарём гонок и жить своей жизнью».

Источник:www.f1news.ru
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