Туррини: В Ferrari готовы обсудить контракт с Феттелем

Ветеран гоночной журналистики Лео Туррини хорошо осведомлён о происходящем в Маранелло, итальянец уверен, что Ferrari готовы начать с Себастьяном Феттелем переговоры о новом контракте.





Это только первый ход в шахматной партии. Время покажет, к чему она приведёт, но в Ferrari проинформировали Себастьяна Феттеля о готовности обсудить условия продления контракта.

Скажем так, четырёхкратный чемпион не против такой перспективы. Конечно, многое зависит от скорости машины в первой половине сезона и от развития отношений между Себастьяном и Шарлем. Наконец, надо прояснить планы самого Феттеля.

Маттиа Бинотто сказал правду, когда публично заявил, что на этом этапе Феттель – первый в списке кандидатов на место в команде. Поскольку Хэмилтон, скорее всего, останется в Mercedes, у Ferrari появится выбор между Риккардо, Сайнсом и Джовинацци, но ни один из этих вариантов не вызывает энтузиазма у руководителей Ferrari. Вести переговоры с Феттелем, оставляя при этом возможности для манёвра – самое логичное решение. А там – посмотрим.