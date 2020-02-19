В Alfa Romeo не думают о времени на круге

Роберт Кубица и Антонио Джовинацци поделили на двоих первый день тестов новой машины Alfa Romeo…

Хеви Пухолар, главный гоночный инженер: «В первые дни тестов мы не думаем о времени на круге, сосредоточившись на понимании работы новой машины. Наша программа направлена на решение конкретных задач – и мы можем быть довольны итогами первого дня.

С машиной проблем не возникло, мы «поставили галочку» против всех сегодняшних задач в нашем списке и надеемся, что подобным образом сложатся и остальные дни тестов».

Роберт Кубица: «Для команды и для меня это совершенно особенный день – я впервые работал на трассе с новой машиной Alfa Romeo Racing. Здорово первым сесть за руль совершенно новой машины, но ещё более важно, что мы выполнили программу.

Моя утренняя сессия прошла гладко. Многое предстоит сделать, но начало хорошее».



Антонио Джовинацци: «Я рад, что новый сезон начался позитивно. Машина оставила хорошее впечатление, с нетерпением жду возможности вернуться за руль.

Сегодня мы работали на длинных сериях кругов, скорость машины с небольшим количеством топлива и на более мягких шинах ещё предстоит оценить, а пока важно, что в первый день не возникло никаких механических проблем».