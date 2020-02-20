Серхио Перес: Работы ещё очень много

Команда Racing Point без проблем завершила программу первого дня тестов в Барселоне, при этом Серхио Перес, работавший на трассе с утра, проехал 58 кругов, а Лэнс Стролл, сменивший напарника после перерыва – ещё 50.

Серхио Перес (3-й): «Первые впечатления о новой машине позитивные. Разумеется, работы ещё очень много, надо разобраться с большим числом разных вопросов, но начало однозначно обнадёживающее.

Утром мы занимались тем, что изучали особенности поведения машины, проводили аэродинамические испытания и проехали пару быстрых кругов. Очень важно проехать побольше километров, особенно если учесть, что продолжительность тестов сокращена, так что мы уже собрали значительный объём информации для наших инженеров.

Надеюсь, в оставшиеся дни мы сможем добиться дальнейших улучшений».

Лэнс Стролл (10-й): «Ощущения от машины хорошие, хотя работа только начинается. Всё прошло гладко, я без каких-либо проблем проехал больше 200 км. Лучше всего, когда тесты начинаются вот так.

Здорово вернуться в кокпит машины после зимнего перерыва; в первый день тестов важно почувствовать, что тебе комфортно за рулём. Нас ждёт много работы, которую надо выполнить в ближайшие пару недель, но уже сейчас чувствуется, что в гараже команды хорошая атмосфера».

Том Маккалоу, главный гоночный инженер: «По сути первичную обкатку новой машины мы провели только в первый день тестов. Накануне мы трудились допоздна, готовя RP20 к работе на трассе, однако нам всё-таки удалось выехать из боксов примерно в то время, когда мы и планировали. Я должен поблагодарить сотрудников нашей бригады, приехавшей в Барселону, и всех, кто работает на базе, за их усилия.

Сегодня в первую очередь важно было проверить все системы и проехать побольше кругов. Затем мы приступили к настройке аэродинамики. Отзывы о работе машины, сделанные Серхио и Лэнсом, были позитивными, и в течение дня мы у нас не было никаких серьёзных проблем».