Алонсо выступит в Инди-500 за McLaren

Фернандо Алонсо и McLaren будут вместе бороться в Инди-500. Испанец сядет за руль третьей машины, которую в McLaren SP выставят только в Индианаполисе – он станет напарником штатных пилотов команды – Патрисио О’Варда и Оливера Эскью.

Фернандо Алонсо: «Я – гонщик, а Инди-500 – величайшая гонка в мире. Мне нравятся эти невероятные болельщики, которые делают эту гонку особенной для нас – и я хочу к ним вернуться. Я с огромным уважением отношусь ко всем участникам – я хочу бороться с ними и полностью выложиться в этой борьбе.

Для меня было важно изучить все варианты участия в этой гонке, но главным всегда был McLaren SP. У меня особые отношения с McLaren, мы многое вместе пережили – и это крепко нас связало».