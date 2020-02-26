Алонсо выступит в Инди-500 за McLaren

Фернандо Алонсо и McLaren будут вместе бороться в Инди-500. Испанец сядет за руль третьей машины, которую в McLaren SP выставят только в Индианаполисе – он станет напарником штатных пилотов команды – Патрисио О’Варда и Оливера Эскью.
Фернандо Алонсо: «Я – гонщик, а Инди-500 – величайшая гонка в мире. Мне нравятся эти невероятные болельщики, которые делают эту гонку особенной для нас – и я хочу к ним вернуться. Я с огромным уважением отношусь ко всем участникам – я хочу бороться с ними и полностью выложиться в этой борьбе.