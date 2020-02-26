Норрис: Пока полезнее работать с более жёсткими шинами

Ландо Норрису предстоит сесть за руль MCL35 во второй половине дня, сменив Карлоса Сайнса, который работает на трассе в Барселоне с утра. Британскому гонщику McLaren хочется поскорее вернуться на трассу, и он рассказал о том, какая программа ждёт его сегодня.

Ландо Норрис: «Всё складывается очень здорово! После тестов прошлой недели у меня на душе намного спокойнее. Хотя первый день за рулём самым приятным не назовёшь, потому что он всегда сопровождается несколько болезненными ощущениями, словно тебя побили и всё такое. Тем не менее, настроение отличное, и мне хочется поскорее вернуться на трассу, а не наблюдать со стороны за работой напарника.

По-моему, поведение машины за первые три дня тестов постепенно менялось к лучшему. Сегодня во второй половине дня мне предстоит работать с резиной состава C4, хотя не исключаю, что и с самым мягким составом, но только во время аэродинамических испытаний. Не думаю, что мы планируем проводить имитацию квалификации – этим мы займёмся завтра-послезавтра.

Вообще на прошлой неделе мы очень много ездили на резине более жёстких составов, поэтому теперь было бы интересно поработать с шинами, которые обеспечивают более качественное сцепление с трассой. Думаю, мы уже получили неплохое представление о поведении машины, но самая мягкая резина может иногда его несколько приукрашивать. В общем, было бы интересно поработать с ней, чтобы показать хорошую скорость, но на самом деле полезнее методично работать на тестах с резиной более жёстких составов».