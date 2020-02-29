Формула E: С поула в Марракеше стартует да Кошта

Квалификацию на пятом этапе чемпионата по гонкам на электромобилях, который проходит в Марокко, выиграл Антониу Феликс да Кошта, пилот DS Techeetah. Это первое подобное достижение китайской команды, пользующейся заводской поддержкой Citroen.

В финал квалификации, так называемый Суперпоул, вышли шесть гонщиков, и борьба на узкой городской трассе в Марракеше развернулась нешуточная, достаточно сказать, что Макс Гюгнтер на BMW, совершавший свою попытку последним, уступил португальцу всего шесть сотых.

Соответственно из первого ряда будет стартовать да Кошта, занимавший вторые места в двух предыдущих гонках подряд, и Гюнтер, победитель этапа в Чили.

Из второго ряда гонку начнут представители двух немецких заводских команд – Андре Лоттерер на Porsche и Ник де Вриз на Mercedes.

Пятое время показал Эдорадо Мортара, гонщик Venturi, шестое – Себастьен Буэми, пило Nissan.

«Я проехал хороший круг, ведь всегда можно улучшить время на тех или иных участках трассы, – прокомментировал да Кошта. – В нужный момент мне удалось собрать всё воедино, но борьба с Андре и Максом была очень острой. До этого у нас была пара не столь хороших квалификаций, поэтому я очень доволен, что сегодня выиграл поул-позицию».

К сожалению, Митч Эванс, в настоящее время лидирующий в личном зачёте Формулы E, из-за ошибки в расчётах, допущенных его командой Jaguar, не смог вовремя начать квалификационный круг, поэтому результат, который он показал в ходе своей попытки, не был засчитан. В итоге новозеландец будет стартовать последним, с 24 позиции.

Действующий чемпион мира Жан-Эрик Вернь, в отличие от своего напарника, взявшего поул, вновь не блеснул и вынужден был довольствоваться только 11-м результатом.