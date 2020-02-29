Команды недовольны решением FIA по двигателям Ferrari

Как и следовало ожидать, конфиденциальное соглашение между FIA и Ferrari, обнародованное в последний день тестов, вызвало серьёзное недовольство остальных команд Формулы 1. Сделанное вчера заявление представляется им неудовлетворительным, а его формулировки – крайне туманными.

Никто из представителей команд не был готов давать официальные комментарии, но некоторые согласились поделиться своим мнением на условиях анонимности. Больше всего их тревожит, что в FIA объявили о завершении расследования, при этом не сообщив главного: прошлогодний двигатель Ferrari соответствовал техническому регламенту или нет?

И могут ли остальные участники чемпионата доверять федерации, если она не способна дать конкретный ответ на вопрос о легальности машины Скудерии?

В Ferrari отказались что-либо говорить по поводу вчерашнего заявления FIA, а оперативно связаться с руководством федерации пока не удаётся.

В этой ситуации соперники Скудерии одумывают некие новые шаги, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы, и скорее всего у этой странной истории будет продолжение, хотя официально дело о моторах Ferrari закрыто.