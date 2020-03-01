Сергей Сироткин примет участие в тестах Формулы 2

Сергей Сироткин сядет за руль машины французской команды ART Grand Prix на предсезонных тестах Формулы 2, которые пройдут в Бахрейне с 1 по 3 марта.
Гонщик российской программы SMP Racing заменит датчанина Кристиана Лундгарда, который по не зависящим от него причинам вынужден пропустить предсезонные тесты.
Сергей уже выступал за ART Grand Prix – в 2016 году он занял 3-е место в серии GP2, пилотируя машину этой команды. Её руководство всегда было довольно результатами Сироткина, отмечая, что россиянин успешно работает с гоночным инженером, предоставляя точную информацию о поведении машины.
В прошлом году пилот SMP Racing приобрёл опыт работы с 18-дюймовыми шинами Pirelli, на которые Формула 2 перешла в этом сезоне, поэтому менеджмент ART обратился к Сергею: в команде уверены, что он успешно заменит их основного пилота.
Сергей Сироткин: «Очень приятно получить такое предложение от ART Grand Prix, признаюсь, оно было для меня неожиданным. Хочу поблагодарить команду за то, что выбрали меня среди большого числа других пилотов, и за её доверие.