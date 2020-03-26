Берни Экклстоун: Вольфф перейдёт в Aston Martin

В начале года Лоуренс Стролл купил крупный пакет акций Aston Martin, и со следующего сезона его команда Racing Point будет называться Aston Martin Racing. Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что вскоре к коллективу из Сильверстоуна присоединится Тото Вольфф, нынешний руководитель чемпионской команды Mercedes.

Берни Экклстоун: «Тото стал более дружелюбным с Лоуренсом. Вольфф достаточно умный человек, чтобы дружить с правильными людьми. Думаю, более чем вероятно, что мы увидим, как он присоединится к Лоуренсу в Aston Martin.

Лоуренс вместе с группой инвесторов получил контроль над компанией. Я полагаю, что Тото присоединится к ним в должности исполнительного директора. Это может сработать».

Ранее британская пресса сообщала, что возможный переход Тото Вольффа может повлиять на будущее Льюиса Хэмилтона. Якобы одним из условий продления контракта с Mercedes Хэмилтон называл присутствие Вольффа на посту руководителя команды.