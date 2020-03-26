Четверг, 26 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортБерни Экклстоун: Вольфф перейдёт в Aston Martin
Автоспорт

Берни Экклстоун: Вольфф перейдёт в Aston Martin

AdminНет комментариев
Добавлено

В начале года Лоуренс Стролл купил крупный пакет акций Aston Martin, и со следующего сезона его команда Racing Point будет называться Aston Martin Racing. Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что вскоре к коллективу из Сильверстоуна присоединится Тото Вольфф, нынешний руководитель чемпионской команды Mercedes.

Берни Экклстоун: «Тото стал более дружелюбным с Лоуренсом. Вольфф достаточно умный человек, чтобы дружить с правильными людьми. Думаю, более чем вероятно, что мы увидим, как он присоединится к Лоуренсу в Aston Martin.

Читайте также:  В Pirelli тестируют 18-дюймовые шины для Формулы 2

Лоуренс вместе с группой инвесторов получил контроль над компанией. Я полагаю, что Тото присоединится к ним в должности исполнительного директора. Это может сработать».

Ранее британская пресса сообщала, что возможный переход Тото Вольффа может повлиять на будущее Льюиса Хэмилтона. Якобы одним из условий продления контракта с Mercedes Хэмилтон называл присутствие Вольффа на посту руководителя команды.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Организаторы отложили «Фестиваль скорости» в Гудвуде

Сочи Автодром закрыт для посетителей

Берни Экклстоун критикует FIA

Хюлкенберг: В Монако комендантский час только ночью

Тойохару Танабе: Осталось дождаться нового календаря

Закрыть