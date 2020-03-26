Даниил Квят: Тренировки помогают отвлечься

В интервью Sky Italia Даниил Квят ответил на вопросы болельщиков, рассказав о том, как он проводит вынужденные каникулы…

Даниил Квят: «Я поддерживаю форму, тренируюсь, хоть и не каждый день – у меня нет задачи стать русским «Рокки Бальбоа», но тренировки помогают отвлечься в этой ситуации.

Я уже поднимался на подиум в Формуле 1. Следующая цель – выиграть гонку. Конечно, каждый гонщик Формулы 1 мечтает однажды стать чемпионом мира. Особенно запомнился подиум в Хоккенхайме – в тот момент я не был уверен, что смогу и дальше выступать в Гран При. Тот подиум можно сравнить с победой.

Я жил в Италии десять лет, эта страна многое значит для меня. Я люблю этот образ жизни, до сих пор дружу с теми, с кем познакомился ещё в картинге. Приземляясь в Италии, я чувствую, что возвращаюсь домой. Здесь у меня много друзей, я свободно говорю на итальянском, знаю много отличных мест, прекрасные рестораны – в Италии их много.

Кроме того, в 2018-м я работал в Ferrari, а сейчас выступаю за итальянскую AlphaTauri. Конечно, я остаюсь русским, но когда я в Италии, я говорю как местные, словно здесь вырос. Я не делаю ничего специально, это получается само собой».