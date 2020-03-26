Тойохару Танабе: Осталось дождаться нового календаря

Команды Формулы 1 закрывают базы и уходят на вынужденную трёхнедельную паузу. Для всех это сопряжено с определёнными трудностями, но мотористам из Honda пришлось сложнее, поскольку их базы расположены и в японской Сакуре, и в британском Милтон-Кинсе. Технический директор Honda F1 Тойохару Танабе рассказал, как в компании выстроили работу в текущих условиях.

Тойохару Танабе: «После того, как в пятницу в Мельбурне объявили об отмене этапа, основная часть нашей работы была связана с логистикой. Нам нужно было перевезти персонал, силовые установки и всё оборудование в Великобританию и Японию. Некоторые сотрудники перебронировали билеты, чтобы улететь пораньше, кто-то решил придерживаться первоначального плана и вернуться домой в воскресенье вечером или в понедельник.

В Honda решили, что каждый сотрудник гоночной бригады должен на две недели самоизолироваться после возвращения в Великобританию или Японию. Эти люди продолжают работать из дома.

Уникальная сложность, с которой столкнулись в Honda по сравнению с другими командами, находящими в Европе, в том, что у нас базы в двух странах – в Великобритании и в Японии. В итоге мы должны придерживаться разных ограничительных мер, которые проводят правительства из-за пандемии, и они разные в этих странах.

Кроме решения вопросов с логистикой, мы вместе с инженерами в Японии начали пересматривать планы по дальнейшей работе, чтобы учесть различные варианты развития событий в будущем. Мы находимся в постоянном контакте с Red Bull Racing, Scuderia AlphaTauri и Red Bull Technology. Однако теперь всё общение проходит посредством телеконференций, по электронной почте и так далее.

Сейчас невозможно строить планы, связанные с логистикой, поскольку никто не знает, когда возобновятся гонки. Однако мы уже знаем, что первые восемь этапов отменены или отложены, так что можем отталкиваться от этой информации.

FIA и владельцы коммерческих прав информируют нас о происходящем. Они в постоянном контакте с промоутерами, правительствами и другими заинтересованными сторонами. Сейчас единственное, что мы можем сделать – дождаться, каким будет новый календарь.

Даже в условиях нормального сезона Формулы 1, мы должны очень быстро решать вопросы, связанные с логистикой. Мы должны быть готовы к тому, что в любой момент получим зелёный свет на возобновление работы».