В DTM анонсировали новый календарь

В немецкой кузовной серии DTM анонсировали новый календарь, перестроенный после отмены нескольких гонок из-за коронавируса – и вмещающий те же десять этапов, что были прежде.

Сезон должен стартовать в немецком Норисринге 10-12 июля и завершиться в Монце – 13-15 ноября. Все проданные ранее билеты действительны.

Новый календарь DTM на сезон 2020 года

Дата

Трасса

Страна

10/07-12/07

Норисринг

Германия

31/07-02/08

Игора Драйв или Андерсторп

Россия или Швеция

07/08-09/08

Зольдер

Бельгия

22/08-23/08

Брэндс-Хэтч

Великобритания

04/09-06/09

Ассен

Нидерланды

11/09-13/09

Нюрбургринг

Германия

02/10-04/10

Игора Драйв или Андерсторп

Россия или Швеция

16/10-18/10

Лаузицринг

Германия

06/11-08/11

Хоккенхайм

Германия

13/11-15/11

Монца

Италия