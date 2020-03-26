В DTM анонсировали новый календарь

В немецкой кузовной серии DTM анонсировали новый календарь, перестроенный после отмены нескольких гонок из-за коронавируса – и вмещающий те же десять этапов, что были прежде.
Сезон должен стартовать в немецком Норисринге 10-12 июля и завершиться в Монце – 13-15 ноября. Все проданные ранее билеты действительны.
Новый календарь DTM на сезон 2020 года
Дата
Трасса
Страна
10/07-12/07
Норисринг
Германия
31/07-02/08
Игора Драйв или Андерсторп
Россия или Швеция
07/08-09/08
Зольдер
Бельгия
22/08-23/08
Брэндс-Хэтч
Великобритания
04/09-06/09
Ассен
Нидерланды
11/09-13/09
Нюрбургринг
Германия
02/10-04/10
Игора Драйв или Андерсторп
Россия или Швеция
16/10-18/10
Лаузицринг
Германия
06/11-08/11
Хоккенхайм
Германия
13/11-15/11
Монца
Италия