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Автоспорт

В DTM анонсировали новый календарь

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В немецкой кузовной серии DTM анонсировали новый календарь, перестроенный после отмены нескольких гонок из-за коронавируса – и вмещающий те же десять этапов, что были прежде.

Сезон должен стартовать в немецком Норисринге 10-12 июля и завершиться в Монце – 13-15 ноября. Все проданные ранее билеты действительны.

Новый календарь DTM на сезон 2020 года

Дата
Трасса
Страна

10/07-12/07
Норисринг
Германия

31/07-02/08
Игора Драйв или Андерсторп
Россия или Швеция

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07/08-09/08
Зольдер
Бельгия

22/08-23/08
Брэндс-Хэтч
Великобритания

04/09-06/09
Ассен
Нидерланды

11/09-13/09
Нюрбургринг
Германия

02/10-04/10
Игора Драйв или Андерсторп
Россия или Швеция

16/10-18/10
Лаузицринг
Германия

06/11-08/11
Хоккенхайм
Германия

13/11-15/11
Монца
Италия

Источник:www.f1news.ru
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