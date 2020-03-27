Вильнёв сомневается, что гонка в Канаде пройдёт в срок

Бывший гонщик Формулы 1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв в эти дни находится на самоизоляции в своём доме в пригороде Милана, причём этот период для него начался раньше, чем для многих других коллег из паддока.

Вильнёв в качестве эксперта и комментатора сотрудничает с французским ТВ, но руководство Canal+ приняло мудрое решение и за шесть дней до Гран При Австралии отменило командировку своей бригады в Мельбурн, когда ещё не было известно о том, что гонка не состоится.

25 лет назад Жак стал победителем легендарной гонки Indy 500, которую в этом году уже перенесли с конца мая на август, но Гран При Канады, запланированный на 14 июня, по-прежнему в планах Формулы 1 – предположительно, сезон может начаться именно в Монреале, однако Вильнёв испытывает большие сомнения по этому поводу.

«Проведение Гран При стало бы большой удачей для Монреаля, ведь там это замечательное и долгожданное событие знаменует начало лета, – сказал канадец. – В Канаде ситуация с вирусом развивается не так быстро. Не хочу никого пугать, но велика вероятность, что она может ухудшиться.

Я с трудом верю, что гонка пройдёт 14 июня. Но хорошие новости в том, что подготовку трассы можно отложить, там это не так сложно, как в Баку или Монако».

Пока промоутер этапа в Монреале Франсуа Дюмонтье оценивает шансы провести гонку 14 июня как «50/50», но окончательное решение должно быть принято до 1 мая.