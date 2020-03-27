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Автоспорт

Все сотрудники McLaren вернулись из Австралии

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Все сотрудники McLaren, находившиеся две недели на самоизоляции в Австралии, вернулись в Великобританию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба британской команды.

«Мы рады подтвердить, что вчера вечером все сотрудники команды, находившиеся на самоизоляции в Мельбурне, а также руководители, оставшиеся с ними, благополучно вернулись домой, – говорится в опубликованном сообщении McLaren. – От лица всей команды мы выражаем всем благодарность за поддержку и добрые пожелания».

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Накануне база McLaren в Уокинге была закрыта на вынужденные каникулы до 14 апреля.

Источник:www.f1news.ru
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