eSports: Норрис опередил Ферстаппена, а выиграл Линде

В пятницу вечером проходил третий этап виртуального турнира Real Racers Never Quit («Настоящие гонщики никогда не сдаются»), которую на симуляторе iRacing проводит компания Team Redline, и на трассе в Уоткинс-Глен успеха добился двукратный чемпион серии ADAC GT Masters Кельвин ван дер Линде.

23-летний пилот из Южной Африки выиграл обе гонки за рулём машин Holden Commodore ZB австралийской кузовной серии V8 Supercars, Ландо Норрис дважды финишировал четвёртым, а вот Макс Ферстаппен выступил менее успешно, чем на предыдущем этапе: в первом заезде он был пятым, во втором – десятым.

Можно отметить неплохое выступление представителей серии DTM: Даниэль Хункаделла поднялся на подиум в первой гонке, финишировав третьим, Рене Раст был седьмым, а Бруно Спенглер – десятым. Но во втором заезде в десятку удалось пробиться только Шелдону ван дер Линде (в DTM он дебютировал в прошлом году в составе команды BMW Team RBM), младшему брату победителя обеих гонок: за рулём виртуального Holden Commodore он занял 8-е место.

«Машина была плохой, медленной, и вообще она мне не подходит, – так подвёл итоги дня недовольный Ферстаппен на своём официальном сайте. – Ещё хуже то, что меня выбили с трассы, затем я задел отбойник, но смог продолжить гонку. Потом я застрял в средней группе машин, гонщики которых оборонялись, сталкиваясь друг с другом колёсами. Моя машина тоже была повреждена.

И всё-таки три гонки в неделю – идеальный вариант. Это не слишком много, и в них выступает немало хороших пилотов. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем продолжить и, возможно, добьёмся более высоких результатов».

Четвёртым этап серии Real Racers Never Quit пройдёт в вечером в понедельник, а всего их будет шесть.