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Автоспорт

Карлос Сайнс занимается самообразованием

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Гонщик McLaren Карлос Сайнс старается продуктивно использовать вынужденный перерыв…

Карлос Сайнс: «У меня появилась идея взять несколько онлайн-уроков у своего инженера Тома Сталларда, чтобы узнать больше об особенностях работы некоторых узлов машины к тому моменту, когда мы вновь будем участвовать в гонках. Не знаю, получится ли сделать это через интернет, но это должно сработать – я смогу не только занять время и улучшить свои инженерные знания.

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Про сорт здесь.

Кроме того, я хочу лучше разбираться в экономике и фондовом рынке. Я говорил по этому поводу со своим отцом и теми людьми, что помогают ему с инвестициями».

Источник:www.f1news.ru

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