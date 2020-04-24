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Автоспорт

Red Bull предлагает болельщикам раскраску двигателя

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Мы уже рассказывали о наборе раскрасок, выпущенном Mercedes, чтобы болельщикам и их детям было чем заняться в условиях карантина или самоизоляции. Аналогичные раскраски представили в Формуле Е и команде Renault, а сегодня эстафету приняла Red Bull Racing.

Пресс-служба команды опубликовала на своей странице в Twitter шаблон с изображением двигателя Honda, предложив его раскрасить и прислать свои варианты.

Про сорт здесь.

Источник:www.f1news.ru

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