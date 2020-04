Red Bull предлагает болельщикам раскраску двигателя

Мы уже рассказывали о наборе раскрасок, выпущенном Mercedes, чтобы болельщикам и их детям было чем заняться в условиях карантина или самоизоляции. Аналогичные раскраски представили в Формуле Е и команде Renault, а сегодня эстафету приняла Red Bull Racing.

Пресс-служба команды опубликовала на своей странице в Twitter шаблон с изображением двигателя Honda, предложив его раскрасить и прислать свои варианты.

Power up your week with this @HondaRacingF1 PU 🖍 Show us what you’ve got under the hood 😉👇 #PoweredByHonda pic.twitter.com/4xUTx4mBhR

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) April 23, 2020