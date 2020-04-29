Джулиано Алези: Быть частью семьи Ferrari – большая честь!

Жан Алези был весьма успешен в молодёжных сериях, став в 1989-м чемпионом Формулы 3000. Его сын Джулиано пока редко выигрывает гонки, но готов продолжить фамильные традиции…

Гоночный стиль…

Джулиано Алези: Я бы назвал себя настойчивым гонщиком. Я жду хорошей возможности выполнить манёвр. Конечно, по сравнению с картингом сейчас я здорово изменился, адаптировавшись и к другой серии, и к другим соперникам. Я много работал над своим гоночным стилем.

Первая запомнившаяся гонка…

Джулиано Алези: Это была гонка моего отца в DTM c HWA. Я всегда считал его своим героем. Я отлично знал, чем он зарабатывает на жизнь, и относился к этому с большим уважением.

Так же сильно я уважаю то, что он делает для меня, для нашей семьи, для всех, о ком он заботится, кого любит.

Любимая трасса в календаре…

Джулиано Алези: Больше всего мне понравилось гоняться в Монако. В прошлом году я получил удовольствие от каждой секунды на трассе. Это было так необычно! Действительно легендарная трасса. Надеюсь когда-нибудь оказаться там снова.

Главное гоночное достижение…

Джулиано Алези: Участие в гоночной Академии Ferrari. Я помню, как гонялся в Формуле 4 и знал, что шанс есть, но для этого нужно выступить очень хорошо. Я сделал всё, что мог, и был счастлив, узнав о зачислении в Академию. Быть частью семьи Ferrari – большая честь!