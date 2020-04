Шарль Леклер помог Красному Кресту

Гонщик Ferrari Шарль Леклер у себя дома в Монако участвовал в акции Красного Креста, став одним из волонтёров.

Шарль помог в транспортировке оборудования для госпиталя Принцессы Грейс, где проходят лечение заболевшие коронавирусом, и доставил сладости из мэрии Монако для сотрудников Красного Креста и других волонтёров.

