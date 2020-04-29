В Венгрии тоже готовы провести две гонки подряд

В первоначальной версии календаря сезона 2020 года Гран При Венгрии был запланирован на 2 августа. Руководитель Хунгароринга Жолт Дьюлаи рассказал, что в данный момент нет препятствий для проведения этапа в эти сроки, но скорее всего гонка пройдёт без зрителей.

«Мы ежедневно контактируем с руководством Формулы 1, – говорит Дьюлаи. – Они знают, что мы открыты для любых вариантов. Мы работаем над тем, чтобы гонка состоялась, но при каких условиях она пройдёт – это уже вне нашего контроля. Всё зависит от развития ситуации в Венгрии. Нам повезло, что Австрия – наши соседи. Они опережают нас на одну-две недели, поэтому мы можем использовать их опыт при планировании собственных действий.

Мы ждём смягчения карантинных мер, но пока не ясно, когда страна вернётся к нормальной жизни. Мы готовы провести гонку даже без зрителей, но всё зависит от требований правительства.

Если мы организуем гонку при пустых трибунах, то это будет означать большие финансовые потери для промоутера. Когда ситуация с коронавирусом начала развиваться, мы прекратили продажу билетов. В настоящее время работы на трассе практически не ведутся, но поскольку мы постоянно поддерживаем автодром в рабочем состоянии, это не станет препятствием для проведения Гран При в начале августа».

Прокомментировал Дьюлаи и возможности проведения в Венгрии двух гонок подряд, как в Австрии и Сильверстоуне: «Пока мы не обсуждали с руководством Формулы 1 альтернативные даты. Ещё слишком рано говорить о том, пройдёт на Хунгароринге одна гонка или две. С точки зрения организации, две гонки – не проблема. С туристической и экономической точек зрения было бы хорошо, если бы Формула 1 осталась с нами подольше».