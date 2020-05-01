Видео: Круг в Зандфорте в игре F1 2020

В предстоящий уик-энд Формула 1 должна была вернуться в Зандфорт – с 1 по 3 мая на реконструированной трассе должен был пройти Гран При Нидерландов, первый с 1985 года. Однако из-за пандемии коронавируса этап пришлось перенести на неопределённый срок, и если гонка в этом году состоится, то без зрителей на трибунах.

Тем не менее, любители компьютерных симуляторов уже в июле смогут проехать гонку в Зандфорте в официальной игре чемпионата F1 2020. Сегодня компания Codemasters опубликовала круг по голландской трассе из F1 2020, благодаря чему можно представить, как будет выглядеть Формула 1 в Зандфорте.