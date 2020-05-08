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Автоспорт

Норрис: Я убеждён, что моё решение было правильным

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По словам Ландо Норриса, если бы он в реальности боролся за победу в Indy 500, он бы действовал так же, как в недавней гонке на виртуальном автодроме в Индианаполисе, где с его манёвра началась целая цепочка событий, несколько подпортивших концовку финального этапа серии iRacing Challenge.

За восемь кругов до финиша Ландо, выступавший за Arrow McLaren SP, опередил лидировавшего в тот момент Грэма Рэйхола, сместившись к внутренней бровке трассы. Контакта между машинами не было, но Dallara американского гонщика начало сносить вправо, и он зацепил ехавшего рядом Симона Пажено, отправив того в стену.

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После этого француз поехал в боксы, однако все слышали, что в ходе переговоров со своим гоночным инженером он пообещал выбить Норриса с трассы – что он и сделал за пару кругов до окончания гонки.

В интервью телеканалу NBC Ландо был задан вопрос, стал бы он снова обгонять Рэйхола в аналогичной ситуации.

«Ответ простой: безусловно, – сказал гонщик McLaren. – Действуя так, я ничем не рисковал, это был несложный манёвр, я просто хорошо разогнался на выходе из 1-го поворота. Мне не пришлось прорываться вперёд, я оставил соперникам достаточно много места, причём, чтобы остаться на третьей позиции, мне пришлось бы интенсивно тормозить и сбрасывать газ.

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Рэйхол и Пажено ехали на куда более изношенных шинах, а я – на свежей резине, и нельзя сказать, что я действовал излишне агрессивно, я просто продолжал ехать на полной скорости, а их снесло к внешнему краю трассы – так получилось, что я без проблем занял внутренний радиус.

По-моему, я не делал ничего неправильного, ведь если бы я затормозил, Оливер Эскью (напарник Норриса) обогнал бы меня на следующей прямой, это точно, поскольку ехал он очень быстро.

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Гарантирую, если бы я хотел выиграть ту гонку или настоящую Indy 500, я бы повторил свой манёвр. Я по-прежнему полностью убеждён, что моё решение было правильным».

Источник:www.f1news.ru
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