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Автоспорт

В Остине собрали $200 тысяч на благотворительность

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Трасса в американском Остине, принимающая Гран При США с 2012 года, в минувшее воскресенье открыла двери для публики, чтобы в рамках благотворительной акции позволить болельщикам проехать круг на своих машинах.

Желающих оказалось много – круг проехали более 20 тысяч гостей, что позволило собрать $200 тысяч для фонда Circuit of the Food Drive – и помочь, по статистике фонда – 1,6 миллиона нуждающихся.

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Бобби Эпстайн, исполнительный директор Circuit of the Americas: «Акция Circuit of the Food Drive прошла успешно. Отличный день, прекрасная погода – люди были в восторге. Благодарю волонтёров и участников – мы сможем гордиться тем, что сделали».

Гран При США намечен на 25 октября.

Источник:www.f1news.ru
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