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Автоспорт

Сергей Сироткин: Я бы хотел вернуться в Williams

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В четверг российский гонщик Сергей Сироткин ответил на вопросы генерального директора компании «РОСГОНКИ» Алексея Титова во время прямого эфира в Instagram Сочи Автодрома.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в Формулу 1, Сергей сказал: «Меня больше, чем кого-либо волнует вопрос о возвращении. Шансы есть, боремся».

При этом Сергей добавил, что не против продолжить сотрудничество с командой Williams, в которой выступал в 2018 году: «Я хочу вернуться. Как бы ни ругали скорость машин этой команды, речь идёт о Формуле 1, об одной из самых быстрых машин за всю историю.

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За последние полтора года у меня была возможность поработать во многих гоночных сериях, и каждый раз я ловил себя на мысли, что Формула 1 всё равно остаётся «Королевой автоспорта», и в ближайшее время другие серии не смогут потеснить её на «троне».

У меня остались очень хорошие отношения с Williams. Я понимаю, что за рулём их машины, скорее всего, невозможно бороться за победы, но я был бы очень рад [вернуться], и в этом контексте рассматриваю такой вариант работы с Williams. Я не скрываю, что хотел бы этого».

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Прокомментировал Сергей и предстоящий уход Себастьяна Феттеля из Ferrari: «Повлияло ли на решение Ferrari то, что Себастьян выступал не так сильно, как от него ждали в Ferrari, не так ярко и иногда допускал ошибки? Могу предположить, что это поспособствовало.

Возможно, повлиял на решение прошлый сезон, во время которого Шарль Леклер почти с первых гонок поехал, как минимум, на уровне Феттеля, а под конец сезона был быстрее не только в квалификационном, но и в гоночном темпе. Самое главное, Леклер был гораздо стабильнее. Он был не только быстрейшим пилотом Ferrari, но и надёжным. Учитывая опыт и потенциал Леклера и опыт Феттеля, это явно не сыграло немецкому пилоту на руку и, к сожалению, всё это привело к нынешней ситуации».

Источник:www.f1news.ru
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