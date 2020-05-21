В Racing Point не заинтересованы в приглашении Феттеля

В следующем году Racing Point станет заводской командой Aston Martin. В этой связи появились предположения, что именно в Aston Martin Себастьян Феттель продолжит гоночную карьеру, но руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр заявил, что в 2021-м за команду продолжат выступать Серхио Перес и Лэнс Стролл.

«Не секрет, что на рынке пилотов появились гонщики, выигрывавшие гонки и чемпионские титулы, – заявил Сафнауэр в эфире Radio Canada. – Приглашение такого гонщика – интересная идея, но мы предпочитаем работать с лучшими гонщиками, которые есть у нас сейчас. Если мы дадим им лучшую машину, то они смогут выигрывать гонки и, возможно, титул. Наши гонщики хорошо ладят друг с другом, и у них есть контракты на 2020-й и 2021-й годы».

Отмар Сафнаэур уверен, что Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла, начнёт показывать более высокие результаты в этом году: «Если гонщик быстр в Барселоне, то он будет быстр почти на любой трассе. Если мы дадим Лэнсу хорошую машину, то он прибавит.

Похоже, мы построили быструю машину в этом году, поэтому нам будет проще в квалификациях. Если Лэнс начнёт стартовать выше, то сможет чаще бороться в первой десятке. Когда он едет в десятке, то хорошо проводит гонки. Если же стартовать позади, то легко застрять за соперниками и столкнуться с проблемами. Однако я не думаю, что у Лэнса в этом или следующем году возникнут проблемы, поскольку, по сути, мы два года будем выступать на одной и той же машине».